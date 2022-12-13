240-Гц монитор Red Magiс Gaming Monitor оценен в $360

Профильное издание IT Home сообщило о выходе игрового монитора Red Magiс Gaming Monitor, который получил 27-дюймовую Fast IPS-панель с разрешением 2560:1440 пикселей и кадровой частотой 240 Гц. Новинка также характеризуется яркостью 400 кд/м2, 99% охватом цветового пространства DCI-P3, точностью цветопередачи Delta E менее 2 единиц, полнофункциональным интерфейсом USB-C, а также разъемами HDMI 2.0 и DP 1.4. Компания Nubia уже принимает предварительные заказы на монитор в Китае по цене в 360 долларов. Старт розничных продаж запланирован на ближайшее время.

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