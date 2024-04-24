250-Гц монитор MSI MAG 27C6X оценен в 170 долларов

Компания MSI пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью MAG 27C6X, которая основана на изогнутой 27-дюймовой матрице VA с разрешением 1920:1080 пикселей (формат Full HD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 165 Гц (в разгоне), радиусом кривизны 1500R, контрастностью 3000:1, временем отклика 1 мс (MPRT), 99% покрытием цветового пространства sRGB, 80% Adobe RGB и 77% DCI-P3, поддержкой адаптивной синхронизации Adaptive Sync, сертификацией TÜV Rheinland, одним портом DisplayPort и двумя HDMI 2.0b, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Цена монитора на американском рынке составляет 170 долларов.