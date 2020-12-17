27-дюймовый игровой монитор LG UltraGear 144 Гц запущен в Индии

LG UltraGear выпустила на рынок Индии свой новый 27-дюймовый игровой монитор UltraGear (27GN950).

Игровой монитор имеет несколько интересных функций, которые наверняка понравятся фанатам игр. Монитор оснащен 27-дюймовым экраном 4K Nano IPS и всеми необходимыми ингредиентами для улучшенного просмотра. Он также имеет улучшенную контрастность, четкость и детализацию, очень хорошее время отклика для технологии GtG и VESA Display HDR600, хорошо подходящую для захватывающего и полноценного игрового процесса.

Новый игровой монитор от LG включает технологию VESA Display Stream Compression (DSC) для визуальных эффектов высокой четкости (4K HDR) и способен адекватно отображать 10-битный цвет через одно соединение DisplayPort. Встроенная технология Nano IPS, присутствующая в UltraGear, поддерживает высокую точность цветопередачи.

Сверхбыстрая частота обновления и отклика означает, что монитор обеспечивает невероятную скорость с отличным отображением, а размытость и двоение изображения значительно сведены к минимуму. Совместимость с NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium Pro означает, что любители игр будут наслаждаться игровыми впечатлениями. Разрешение дисплея составляет 3840 x 2160 пикселей, а типичное значение яркости - 400 нит, а коэффициент контрастности - 1000: 1. Монитор имеет общий угол обзора 178º, оснащен парой портов HDMI и использует соотношение сторон 16: 9. Он также имеет частоту обновления 144 Гц.

Монитор имеет один порт для дисплея, порт для наушников, а также USB-порт для восходящего и два нисходящего потокового подключения. Монитор LG 27GN950 UltraGear можно приобрести за 816 долларов США.