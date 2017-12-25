27-дюймовый монитор LG 27GK750F-B обладает матрицей с частотой обновления 240 Гц

Компания LG представила игровой монитор 27GK750F-B с частотой обновления 240 Гц. Модель получила 27-дюймовый экран с разрешением 1920 * 1080 пикселей. Яркость составляет 400 кд/м2. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают до 170 градусов. Эргономичная подставка модели 27GK750F-B допускает наклон экрана в диапазоне от −5° до 15°. Предусмотрены пара HDMI 2.0, единичный DisplayPort 1.2a, гнёзда для наушников и порты USB 3.0 Type-B и USB 3.0 Type-A. О стоимости модели LG 27GK750F-B пока не сообщается.