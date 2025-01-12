280-Гц монитор HP OMEN 27qs G2 оценен в 450 долларов

Компания HP пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью OMEN 27qs G2, которая основана на 27-дюймовой матрице IPS Black с разрешением 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется кадровой частотой 280 Гц, статической контрастностью 2000:1, временем отклика 1 мс (GtG), 95-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, сертификацией VESA DisplayHDR 400, пиковой яркостью 400 нит, поддержкой адаптивной синхронизации AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-SYNC, одним портом DisplayPort 1.4, двумя интерфейсами HDMI 2.0, одним разъемом USB Type-B и двумя USB Type-A 5 Гбит/с, а также 3,5-мм гнездом для наушников. Монитор станет доступен для покупки в июне по цене в 450 долларов.