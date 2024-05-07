288-Гц телевизор Skyworth 100A7E Pro оценен в $3385

Компания Skyworth представила на домашнем китайском рынке телевизор Skyworth 100A7E Pro, который получил корпус толщиной всего 54 мм. Это позволяет прикрепить его настолько близко к стене, что телевизор становится похож на картину.

Новинка также характеризуется 100-дюймовой матрицей QD-Mini LED с 2304 зонами подсветки, разрешением 3840:2160 пикселей, частотой обновления 288 Гц, динамической контрастностью 35000000:1, пиковой яркостью 3500 нит, 110% охватом цветового пространства DCI-P3, чипом Cortex A73, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, звуковой системой Harman Kardon Cooperation 2.1.2 с 11 звуковыми блоками и мощностью до 210 Вт, адаптером Wi-Fi 6, тремя интерфейсами HDMI 2.1 и одним HDMI 2.0, по одному разъему USB-A 3.0 и USB-A 2.0, а также портом RJ45. Цена телевизора составляет 3385 долларов.