2K-монитор Redmi RMMNT27NQ подешевел до $97

Компания Xiaomi снизила цену на монитор Redmi RMMNT27NQ, который вышел в прошлом году по цене 180 долларов. Теперь, в рамках распродажи Double Eleven, за него просят всего 97 долларов. Напомним, что монитор характеризуется 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 2560:1440 пикселей (формат 2K), 100% охватом цветовой палитры sRGB, сертификацией TUV Low Blue Light и SGS Low Blue Light, частотой обновления изображения 60 Гц, яркостью 300 кд/кв.м, контрастностью 1000:1, тонкими рамками по бокам и сверху, подставкой с регулировкой угла наклона, толщиной 7,5 мм, а также интерфейсами HDMI 1.4 и VGA.

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