300-Гц монитор AOC CQ27G4ZH оценен в 280 долларов

Компания AOC пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью CQ27G4ZH, которая основана на 27-дюймовой изогнутой VA-панели с разрешение 2560:1440 точек (формат QHD). Новинка также характеризуется кривизной 1500R, кадровой частотой 300 Гц, временем отклика 0,3 мс (MPRT), поддержкой расширенного динамического диапазона HDR, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, технологиями Flicker-Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователя, подставкой с возможностью отрегулировать высоту, угол наклона и поворота, одним портом DisplayPort 1.4, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и 3,5-мм аудиогнездом. Цена монитора составляет 280 долларов.