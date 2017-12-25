31,5-дюймовый монитор ProLite X3272UHS-B1 получил подставку в виде двух ножек

Компания Iiyama выпустила новый монитор ProLite X3272UHS-B1. У новинки довольно широкие по нынешним меркам границы экрана и толстый корпус. Модель оснастили 31,5-дюймовым дисплеем с разрешением 3840 * 2160 пикселей. Яркость аппарата составляет 300 кд/м2, а контрастность — 3000:1. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают до 178 градусов. Усталость глаз должны уменьшить функции устранения видимого мерцания Flicker-free и фильтр синего света Blue light reducer. Предусмотрены видеовходы HDMI (2 шт. ), гнездо для наушников и DisplayPort. Стоимость устройства Iiyama ProLite X3272UHS-B1 составит около 492 евро.