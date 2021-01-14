32/43-дюймовые телевизоры AmazonBasics Fire TV Edition выпущены

Amazon продает в Индии широкий спектр продуктов под собственным лейблом AmazonBasics. Теперь компания выпустила под собственной торговой маркой Amazon два телевизора с размерами 32-дюйма и 43-дюймов.

32-дюймовый оснащен панелью HD Ready с разрешением 1366 × 768 пикселей, а 43-дюймовый как в версиях Full HD с разрешением 1920 × 1080 пикселей, так и в версиях 4K Ultra HD с разрешением 3840 × 2160 пикселей. Панель на всех трех моделях поддерживает частоту обновления 60 Гц.

Amazon заявила, что эти телевизоры выставляют напоказ панели класса A +, но только 43-дюймовая модель 4K поддерживает форматы Dolby Vision, HDR10 и HLG HDR. Также эта модель оснащена четырехъядерным процессором Amlogic 9-го поколения с тактовой частотой 1,95 ГГц и 1,5 ГБ оперативной памяти. Две другие модели оснащены четырехъядерным процессором Amlogic 7-го поколения с тактовой частотой 1,5 ГГц в сочетании с 1 ГБ оперативной памяти. Однако все три из них имеют 8 ГБ встроенной памяти.

Телевизоры HD и FHD оснащены 2 портами HDMI, но модель 4K имеет 3 порта HDMI 2.0. Но все они имеют 2 порта USB, однодиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.0, динамики мощностью 20 Вт и ИК-порт для звуковых панелей, приемников и телевизионных приставок. Телевизоры используют программное обеспечение ОС Fire TV с поддержкой более 5000 приложений и всех ведущих потоковых сервисов: Prime Video, Netflix, Disney + Hotstar, YouTube и другие. Также поддерживают Alexa через голосовое дистанционное управление и интеграцию с телеприставкой DTH.

Цены:

  • AmazonBasics 32-дюймовый Fire TV Edition HD Ready (AB32E10SS) - 191 долларов США.
  • AmazonBasics 43-дюймовый Fire TV Edition Full HD (AB43E10DS) - 321 долларов США.
  • AmazonBasics 43-дюймовый Fire TV Edition 4K Ultra HD (AB43U20PS) - 376 долларов США.
Комментарии и отзывы AmazonBasics Fire TV Edition
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