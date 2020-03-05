32 дюймовый изогнутый монитор ASUS TUF Gaming VG328H1B

ASUS TUF Gaming VG328H1B имеет 32 дюймовую VA панель с разрешением 1920 × 1080 пикселей. Время отклика составляет 1 мс MPRT и частоту обновления до 165 Гц. Углы обзора 8-битной панели VA 178 градусов.

Контрастность составляет 3000: 1. Производитель сообщает, что максимальная яркость составляет 250 кд / м². Монитор поддерживает адаптивную синхронизацию VESA, а также технология AMD FreeSync Premium. Технология Adaptive-Sync работает с видеокартами Nvidia GeForce. VG328H1B использует ELMB (Extreme Low Motion Blur) это позволяет избежать появления ореолов при резкой смене кадров. Дополнительные возможности Shadow Boost, GamePlus и GameVisual.

Модель предлагает подключения один порт D-Sub и два разъема HDMI 2.0. Подставка монитора может наклоняться от -5 до 23 градусов и поворачиваться ± 15 градусов.