Honor Magic 2 была представлена ​​в Китае в прошлом году и стала одним из первых смартфонов форм-фактора слайдера. Теперь компания анонсировала новое 3D-издание Honor Magic 2. Он получает сенсор типа 3D Time of Flight, который присоединяется к предыдущим тройным селфи-камерам, чтобы обеспечить дополнительный уровень безопасности для разблокировки лица и цифровой аутентификации платежей.

Датчик сканирует до 10000 точек лица и ему можно доверять в темноте. Новинка будет иметь 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти, а цена составит $870. Остальные характеристики и сборка устройства остаются схожими. Телефон оснащен восьмиъядерным чипсетом Kirin 980 и оснащен 6,39-дюймовым OLED-экраном.