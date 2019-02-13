3D-карта GeForce GTX 1660 Ti с 3 ГБ памяти засветилась в сети

Не так давно стало известно о том, что видеокарта GeForce GTX 1660 Ti дебютирует уже 22 февраля, а модель GTX 1660 представят в марте. Последние утечки также указывали на то, что GTX 1660 Ti выйдет лишь в модификации с 6 ГБ памяти. Однако сегодня в базе данных ECC обнаружились сведения о варианте видеокарты от Asus с 3 ГБ памяти. Предполагается, что GPU у обеих модификаций GTX 1660 Ti не будет, а вся разница будет заключаться в разном объёме памяти. Что до компании Asus, то она собирается выпустить больше 20 вариантов GTX 1660 Ti: от простых моделей Dual и заканчивая игровыми ROG Strix.