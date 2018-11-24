4 декабря будет представлен чипсет Snapdragon 8150 от Qualcomm

2018-11-24, Автор - Anna; Продукт - Qualcomm Snapdragon 8150 ; [99]
Вчера Qualcomm China объявила о том, что ее чипсет следующего поколения Snapdragon 8150 будет официально представлен 4 декабря. Мы уже знаем многие технические характеристики чипов, так как некоторые из его тестов недавно просочились в Интернете. Moto Z4 может стать одним из первых смартфонов, который включает в себя необъявленный Snapdragon 8150.

Новинка имеет ту же архитектуру, что и Kirin 980 от Huawei и Exynos 9820 от Samsung, основанные на трехъядерном процессоре. Чипсет по-прежнему вмещает восемь ядер, но они управляются иначе: ядро ​​с большой производительностью 2,84 ГГц, три средних ядра 2,4 ГГц, четыре ядра с малой эффективностью 1,78 ГГц. В AnTuTu однокристальная система набирает 362 292 очков — больше, чем Apple A12 Bionic и Kirin 980. Ожидается, что чипсет Qualcomm Snapdragon 8150 войдет во многие флагманы Android в следующем году.

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