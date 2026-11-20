Раскрыт дизайн смартфона Motorola Razr Flex

Новые утечки изображений следующего складного смартфона Motorola, опубликованные изданием SammyGuru, подтверждают предположения о том, что широкоформатный дизайн может стать новым стандартом для складных устройств. После первой фотографии Motorola Razr Flex, которая появилась на Reddit накануне, в сети опубликовали целую серию снимков смартфона с разных ракурсов. На них устройство показано в двух вариантах оформления, как с полностью раскрытым, так и частично сложенным внутренним экраном. По данным SammyGuru, Motorola Razr Flex выйдет в коричневом цвете Coriander Brown и тёмно-зелёном Dark Botanical Garden. Задняя панель коричневой версии имеет рельефную поверхность, напоминающую кожу, тогда как зелёный вариант получил текстуру, похожую на переплетённую ткань.

На внешнем дисплее фронтальная камера расположена по центру в небольшом отверстии в верхней части экрана. На внутреннем дисплее она переместилась в правый верхний угол, плюс на тыльной панели находится продолговатый блок с двумя камерами и светодиодной вспышкой. Ожидается, что Razr Flex станет более компактной и доступной альтернативой Samsung Galaxy Z Fold 8. Для сравнения, последний оснащён внешним экраном диагональю 5,5 дюйма и основным 7,6-дюймовым дисплеем в раскрытом состоянии. При этом точные характеристики Motorola Razr Flex, включая размеры экранов, стоимость и дату презентации, пока остаются неизвестными, но дизайн здесь явно весьма привлекательный.