Acer представила смартфон Sospiro A70 с двумя экранами

В июле Acer представила Sospiro A15 — смартфон с дополнительным экраном на задней панели. Теперь латиноамериканское подразделение компании анонсировало ещё одну модель с похожим дизайном — в отличие от A15, поддерживающего только 4G LTE, новый Acer Sospiro A70 совместим с сетями 5G. Смартфон оснащён основным 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 720х1600 пикселей, частотой обновления 120 Гц и каплевидным вырезом для фронтальной камеры. На задней панели расположен дополнительный 1,88-дюймовый TFT-экран с разрешением 240х284 пикселя. Он позволяет предварительно просматривать изображение и кадрировать селфи, сделанные на основную камеру.

Основная камера имеет разрешение 64 Мп и дополнена датчиком с функциями искусственного интеллекта и светодиодной вспышкой. Спереди установлена камера на 16 Мп с собственной вспышкой — благодаря дополнительному экрану пользователи могут делать автопортреты с помощью основной камеры, получая более высокое разрешение по сравнению с фронтальным модулем. Acer Sospiro A70 работает под управлением Android 16 и оснащён процессором Unisoc T8200 с поддержкой 5G. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенной — 256 ГБ. За счёт виртуального расширения оперативной памяти её общий заявленный объём может достигать 20 ГБ, при этом хранилище можно дополнительно увеличить с помощью карты microSDXC ёмкостью до 1 ТБ. А за автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.