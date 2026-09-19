Vivo X500 Pro Max получит 50-Мп камеру Zeiss

Заслуживающий доверия инсайдер Дебаян Рой раскрыл характеристики флагманского смартфона Vivo X500 Pro Max, который будет представлен в ближайшее время. Итак, аппарат оснастят 6,85-дюймовым плоским экраном LTPO OLED с разрешением 2K, частотой обновления изображения до 144 Гц и толщиной рамок 1 мм, топовой однокристальной системой MediaTek Dimensity 9600 Pro с тактовой частотой до 4,5 ГГц и графическим ускорителем Mali-G2 Ultra NX MP12, батареей ёмкостью минимум 7000 мАч, поддержкой 90-Вт проводной и беспроводной зарядок, основной камерой Zeiss с модулями на 50 Мп (датчик формата Sony LYT-910 оптического размера 1/1,28 дюйма с технологией LOFIC), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп (телеобъектив и сенсор Samsung HP0 формата 1/1,4 дюйма), селфи-камерой разрешением 50 Мп и поддержкой 400-мм внешнего телеконвертера.