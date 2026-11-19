HONOR готовит мировую премьеру серии Magic9

В конце сентября компания HONOR представила в Китае смартфоны Magic9, Magic9 Super и Magic9 Pro Max. Несколько недель спустя на британском сайте компании появилась информация о том, что серия Magic9 выйдет в Великобритании в январе. Тогда на странице была указана только модель Pro Max, однако формулировка «серия Magic9» намекала на появление как минимум ещё одного устройства. Теперь стало известно, какие именно смартфоны будут представлены за пределами Китая. Сегодня британское подразделение HONOR опубликовало в социальных сетях несколько закулисных фотографий подготовки мероприятия, посвящённого серии Magic9 в Лондоне. По словам компании, на британский рынок выйдут две модели — Magic9 Pro Max и Magic9 Lite+.

При этом обычный Magic9 в планах не значится, что довольно интересно. В ответ на вопрос одного из пользователей HONOR UK уточнила, что полноценная презентация состоится в январе. Примечательно, что HONOR Magic9 Lite+ пока что официально не представлен, однако в прошлом месяце смартфон появился в базе Google Play Console. Согласно опубликованным данным, он получит процессор Snapdragon 6 Gen 5, 8 ГБ оперативной памяти и дисплей с разрешением 1280х2788 пикселей. Номер модели устройства совпадает с номером HONOR X9e Pro, поэтому, вероятно, речь идёт об одном и том же смартфоне под разными названиями. Если это предположение верно, Magic9 Lite+ оснастят 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 10000 нит.