При этом обычный Magic9 в планах не значится, что довольно интересно. В ответ на вопрос одного из пользователей HONOR UK уточнила, что полноценная презентация состоится в январе. Примечательно, что HONOR Magic9 Lite+ пока что официально не представлен, однако в прошлом месяце смартфон появился в базе Google Play Console. Согласно опубликованным данным, он получит процессор Snapdragon 6 Gen 5, 8 ГБ оперативной памяти и дисплей с разрешением 1280х2788 пикселей. Номер модели устройства совпадает с номером HONOR X9e Pro, поэтому, вероятно, речь идёт об одном и том же смартфоне под разными названиями. Если это предположение верно, Magic9 Lite+ оснастят 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 10000 нит.