Xiaomi 18 Pro получил продвинутый режим боке

Компания Xiaomi раскрыла подробности о работе технологии «Легендарный момент», которая дебютировала в флагманских смартфонах серии Xiaomi 18 Pro. Технология состоит из сквозной модели обработки изображений, обученной на миллионах снимках. Она автоматически оптимизирует фотографии для различных сценариев для создания эффекта глубины резкости, близких к законам оптики.

Напомним, что в составе основной камеры Leica используются модули с разрешением 200 Мп (сенсор Light Hunter 960 оптического формата 1/1,28 дюйма), 200 Мп (75-мм перископический телеобъектив на датчике Samsung HP5 размера 1/1,56 дюйма) и 50 Мп (сверхширик). Цена смартфона на дебютном китайском рынке стартует от 895 долларов.