Nubia представила ИИ-смартфон NaviX Ultra

Сегодня компания Nubia представила NaviX Ultra — преемника своего первого смартфона с искусственным интеллектом. За ИИ-функции новинки отвечает Doubao Mobile Assistant от ByteDance. Основная идея заключается в том, чтобы пользователь мог одной голосовой командой передать ассистенту выполнение многоэтапной задачи сразу в нескольких приложениях, вместо того чтобы самостоятельно переходить между ними и выполнять каждое действие вручную. Главной особенностью смартфона стала отдельная кнопка с оранжевым акцентом, которая одновременно выполняет функцию сканера отпечатков пальцев — Nubia называет такое решение первым в индустрии.

Для обработки речи используется новейшая полнодуплексная модель Seed, благодаря чему с ассистентом можно разговаривать даже во время его ответа, не дожидаясь окончания фразы. Это работает примерно так же, как обычный разговор с человеком. По данным Nubia, в шумных местах, например на переполненных станциях метро, смартфон демонстрирует на 48% более высокую частоту распознавания команды активации по сравнению с конкурирующими устройствами. Компания также заявляет о повышении точности распознавания предложений на 21% и ассистент поддерживает более 10 диалектов, но речь, естественно, идёт про китайский язык. Будет ли смартфон поддерживать другие языки? Маловероятно — большая языковая модель заточена исключительно под локальный рынок и, вероятнее всего, смартфон за его пределы никогда не попадёт.
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