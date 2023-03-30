4 вещи для вашего дома, которые сделают жизнь в нем проще…

Каждый дом имеет свои особенности и требования, но есть несколько вещей, которые являются незаменимыми. 4 гаджета, которые созданы для комфорта:

Телевизор Hyundai H-LED65QBU7500

Каждый уже оформил подписку на стриминговые сервисы и проводит вечера за просмотров новинок или горячо любимых фильмов. Hyundai H-LED65QBU7500 высокотехнологичный широкоугольный телевизор в лаконичном хайтек-дизайне с поддержкой функций умного ТВ. Данная модель относится к линейке QLED, которая использует технологию квантовых точек для вывода изображения., что обеспечивает более четкую картинку. Также модель поддерживает функцию управления голосом через Google Assistant, чтобы использовать устройство без пульта, а давать команды голосом в ленивые вечера. Телевизор будет служить центром домашнего кинотеатра, где можно наслаждаться фильмами, сериалами и видеоиграми.

Кухонная машина Starwind SKM8193

Это многофункциональное устройство, которое заменит сразу несколько кухонных приборов. Кухонная машина Starwind SKM8193 экономит время и усилия при приготовлении еды, что особенно важно для занятых людей, а также точно сэкономит место для хранения устройства. Кухонная машина сконструирована на основе планетарного миксера и совмещает в себе еще блендер и мясорубку. Возможность выбора одной из шести скоростей гарантируют равномерное перемешивание и взбивание ингредиентов, поэтому процесс приготовления еды становится удобным и максимально комфортным даже для торопыг.

Минисистема Hyundai H-MC1230

Минисистема — это отличный помощник для поднятия настроения, включить любые песни и отдохнуть вечером - идеально. Портативная акустическая система Hyundai H-MC1230 обеспечивает громкий звук, благодаря стереодинамикам, которые выдают до 40 Вт звука — этого хватит для большого семейного мероприятия в помещении я или прослушивания на улице. Слушайте любимые песни, подкасты и аудиокниги с удовольствием!

Пылесос Starwind SCV2555

Качественный пылесос не только улучшает качество воздуха, эффективно удаляя пыль и другие аллергены, но и сохраняет время, быстро вычищая ковры и мягкую мебель. Пылесос Starwind SCV2555 подходит для всех типов полового покрытия, а в комплект входят насадка для пола и ковров, а также щелевая насадка в виде щетки, что значительно упрощает использования и избавляет от необходимости покупки дополнительных инструментов. Вы также можете регулировать мощность на корпусе устройства, пусть уборку не занимает у вас много времени.