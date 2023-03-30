4 вещи для вашего дома, которые сделают жизнь в нем проще

Каждый дом имеет свои особенности и требования, но есть несколько вещей, которые являются незаменимыми. 4 гаджета, которые созданы для комфорта:

Телевизор Hyundai H-LED65QBU7500

Каждый уже оформил подписку на стриминговые сервисы и проводит вечера за просмотров новинок или горячо любимых фильмов. Hyundai H-LED65QBU7500 высокотехнологичный широкоугольный телевизор в лаконичном хайтек-дизайне с поддержкой функций умного ТВ. Данная модель относится к линейке QLED, которая использует технологию квантовых точек для вывода изображения., что обеспечивает более четкую картинку. Также модель поддерживает функцию управления голосом через Google Assistant, чтобы использовать устройство без пульта, а давать команды голосом в ленивые вечера. Телевизор будет служить центром домашнего кинотеатра, где можно наслаждаться фильмами, сериалами и видеоиграми.

Кухонная машина Starwind SKM8193

Это многофункциональное устройство, которое заменит сразу несколько кухонных приборов. Кухонная машина Starwind SKM8193 экономит время и усилия при приготовлении еды, что особенно важно для занятых людей, а также точно сэкономит место для хранения устройства. Кухонная машина сконструирована на основе планетарного миксера и совмещает в себе еще блендер и мясорубку. Возможность выбора одной из шести скоростей гарантируют равномерное перемешивание и взбивание ингредиентов, поэтому процесс приготовления еды становится удобным и максимально комфортным даже для торопыг.

Минисистема Hyundai H-MC1230

Минисистема — это отличный помощник для поднятия настроения, включить любые песни и отдохнуть вечером - идеально. Портативная акустическая система Hyundai H-MC1230 обеспечивает громкий звук, благодаря стереодинамикам, которые выдают до 40 Вт звука — этого хватит для большого семейного мероприятия в помещении я или прослушивания на улице. Слушайте любимые песни, подкасты и аудиокниги с удовольствием!

Пылесос Starwind SCV2555

Качественный пылесос не только улучшает качество воздуха, эффективно удаляя пыль и другие аллергены, но и сохраняет время, быстро вычищая ковры и мягкую мебель. Пылесос Starwind SCV2555 подходит для всех типов полового покрытия, а в комплект входят насадка для пола и ковров, а также щелевая насадка в виде щетки, что значительно упрощает использования и избавляет от необходимости покупки дополнительных инструментов. Вы также можете регулировать мощность на корпусе устройства, пусть уборку не занимает у вас много времени.

Обзор Hyundai H-LED50QBU7500 QLED. QLED телевизор за недорог…
Телевизоры с QLED матрицей стоят довольно много, но, оказывается, это не всегда так. К нам на обзор попал…
ТВ-приставку Xiaomi TV Stick 4K выпустили в России…
Компания Xiaomi выпустила в России ТВ-приставку Xiaomi TV Stick 4K, которая подключается к телевизору пос…
Представлены телевизоры Samsung Neo QLED 4K/8K 2023…
Компания Samsung пополнила ассортимент телевизоров моделями Neo QLED 2023 года, которые получили улучшенн…
Телевизор Hisense ULEDX Mini LED 4K получил 80 Вт звука…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью ULEDX Mini LED 4K, который может похвастаться …
85-дюймовый Hisense TV E8K оценен в $1900 …
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью TV E8K, которая получила панели Mini LED. Нови…
Телевизор OnePlus Q2 Pro получит 120-Гц OLED-экран…
В сети появились характеристики флагманского телевизора OnePlus Q2 Pro, который, как ожидается будет пред…
4 вещи для вашего дома, которые сделают жизнь в нем проще…
Каждый дом имеет свои особенности и требования, но есть несколько вещей, которые являются незаменимыми. 4…
Обзор Hisense U7HQ QLED 120 Гц – отличный телевизор для кино…
На протяжении нескольких десятилетий телевизор выполнял единственную функцию — трансляцию эфирной сетки т…
Обзор HAIER 55 SMART TV S1. Умный телевизор за разумные деньгиОбзор HAIER 55 SMART TV S1. Умный телевизор за разумные деньги
Обзор Hyundai H-LED50QBU7500 QLED. QLED телевизор за недорогоОбзор Hyundai H-LED50QBU7500 QLED. QLED телевизор за недорого
Лучший телевизор для кухни в 2022. Экспертный и народный рейтингЛучший телевизор для кухни в 2022. Экспертный и народный рейтинг
Обзор HIPER H32YQ2200GR. Недорогой Яндекс.ТВ с АлисойОбзор HIPER H32YQ2200GR. Недорогой Яндекс.ТВ с Алисой
Обзор Hisense U7HQ QLED 120 Гц – отличный телевизор для киноманов и геймеровОбзор Hisense U7HQ QLED 120 Гц – отличный телевизор для киноманов и геймеров
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor