40-дюймовый монитор LG UltraWide 40WP95CP-W оценен в €1340

Компания LG пополнила ассортимент мониторов моделью UltraWide 40WP95CP-W, которая получила 39,7-дюймовую изогнутую Nano IPS-матрицу с разрешением 5120:2160 пикселей (формат 5K2K), Новинка также характеризуется 10-битной глубиной цвета, максимальной яркостью 300 кд/м2, контрастностью 1000:1, 98-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, кадровой частотой 72 Гц, временем отклика 5 мс, интерфейсами Thunderbolt 4 и DP 1.4, двумя портами HDMI 2.0, разъемом USB-C с мощностью PD 96 Вт, двумя портами USB-A, подставкой с регулировкой высоты и наклона монитора, двумя 5-Вт динамиками и пиковым энергопотреблением 70 Вт.