43-дюймовый монитор LG 43UN700-B вышел в России

Компания LG выпустила в России 42,5-дюймовый монитор 43UN700-B, который подойдет для профессионалов из сферы фото и видео, дизайна, архитектуры и др. Новинка характеризуется IPS-панелью с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), соотношением сторон 16:9, контрастностью 1000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали 178°, антибликовым покрытием, поддержкой стандарта HDR10, яркостью 400 кд/м², временем отклика 8 мс, наличием функций 4PBP и PIP, двумя динамиками по 5 Вт, поддержкой технологии Rich Bass для объёмного звучания, интерфейсом USB Type-C для передачи информации одновременной зарядки мощностью до 60 Вт, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и HDMI 1.4, одним DisplayPort 1.4 и двумя портами USB 3.1. Цена монитора в российских магазинах составляет примерно 51 тысячу рублей.