48-дюймовый монитор Gigabyte Aorus FO48U подешевел на $680

Сетевые источники сообщают, что американский ритейлер Newegg снизил цену 48-дюймового геймерского монитора Gigabyte Aorus FO48U на 670 долларов. Теперь за него просят 830 долларов, хотя на старте продаж летом 2021 года он стоил 1500 долларов.

Напомним, что монитор характеризуется 47,53-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 3840:2160 пикселей, 98% охватом цветового пространства DCI-P3 и 130% sRGB, встроенным KVM-переключателем, частотой обновления 120 Гц, временем отклика GTG 1 мс, яркостью 135 кд/м2, контрастностью 135 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, двумя динамиками мощностью по 15 Вт и 20-Вт, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 (DSC), двумя разъемами USB 3.0, симметричным портом USB Type-C и технологией Black Equalizer для лучшего отображения тёмных участков.