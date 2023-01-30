48-дюймовый монитор Gigabyte Aorus FO48U подешевел на $680

Напомним, что монитор характеризуется 47,53-дюймовой OLED-матрицей с разрешением 3840:2160 пикселей, 98% охватом цветового пространства DCI-P3 и 130% sRGB, встроенным KVM-переключателем, частотой обновления 120 Гц, временем отклика GTG 1 мс, яркостью 135 кд/м2, контрастностью 135 000:1, углами обзора по горизонтали и вертикали до 178 градусов, двумя динамиками мощностью по 15 Вт и 20-Вт, двумя интерфейсами HDMI 2.1, одним DisplayPort 1.4 (DSC), двумя разъемами USB 3.0, симметричным портом USB Type-C и технологией Black Equalizer для лучшего отображения тёмных участков.