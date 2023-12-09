49-дюймовый монитор AOC Agon Pro PD49 оценен в 2200 евро

Компания AOC International выпустила в европейскую продажу монитор Agon Pro PD49, созданный в партнерстве с Porsche Design. Новинка характеризуется 49-дюймовой QD-OLED панелью с разрешением 5120:1440 пикселей, соотношением сторон 32:9, радиусом кривизны 1800R, кадровой частотой 240 Гц, пиковой яркостью 1000 нит, временем отклика 0,03 мс, глубиной цвета 10 бит, 99% охватом цветовой палитры DCI-P3, двумя интерфейсами HDMI 2.1 и двумя DisplayPort 1.4, четырьмя портами USB-A и одним USB-C с поддержкой функции зарядки мощностью 90 Вт.