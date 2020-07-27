49-дюймовый монитор Philips 498P9 оценен в $890

Сетевые источники сообщают о выходе монитора Philips 498P9 Brilliance, который получил 49-дюймовую VA-панель. Новинка характеризуется разрешением 5120:1440 пикселей, соотношением сторон 32:9, кривизной 1800R, контрастностью 3000:1, поддержкой адаптивной синхронизации с частотой обновления до 70 Гц, высокой точностью цветопередачи (DeltaE <2), 121% охватом цветовой палитры sRGB, 91% – AdobeRGB, возможностью подключения к двум источникам Picture-by-Picture (PbP), интерфейсами DisplayPort, HDMI и USB 3.2, переключателем KVM и гибко регулируемой подставкой Compact Ergo Base. Монитор станет доступен для покупки в августе по цене 889 евро.

Комментарии и отзывы Philips 498P9
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