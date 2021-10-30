49-дюймовый монитор Samsung S9U оценен в €1250

Компания Samsung пополнила ассортимент мониторов моделью Business-Monitor S9U, который получил 49-дюймовую VA-панель с QLED-подсветкой. Новинка характеризуется соотношением сторон 32:9, разрешением 5120:1440 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, радиусом кривизны 1800R, плотностью пикселей 109 PPI, 10-битной цветопередачей, контрастностью 3000:1, пиковой яркостью 350 кд/м2, 95% охватом цветовой палитры DCI-P3, временем отклика 4 мс (GtG), сертификацией VESA DisplayHDR 400, встроенным KVM-переключателем для использования одной клавиатуры и мыши с двумя разными компьютерами, двумя динамиками, двумя интерфейсами HDMI, тремя разъёмами USB (один на USB Type-C с возможностью подачи до 90 Вт энергии), разъёмом LAN и 3,5-мм аудиоразъемом. Цена монитора составляет 1250 евро.