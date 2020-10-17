4K Android-телевизоры TCL Class 4-Series

TCL - один из крупнейших производителей телевидения в мире . Это также один из крупнейших телевизионных брендов в США. Компания выпустила широкий ассортимент 4K-телевизоров в рамках своей известной серии Class 4 на платформе Google Android TV.

Компания расширила линейку телевизоров, представив новые 43-дюймовые, 50-дюймовые, 55-дюймовые, 65-дюймовые и 75-дюймовые версии этих 4K-телевизоров с Google Android TV. Все эти модели телевизоров имеют схожие характеристики и функции. Они отличаются только размерами экрана.

Все 5 моделей оснащены ЖК-панелями со светодиодной подсветкой, разрешением 4К. Эти панели также поддерживают стандарты видео HDR10 и HLG HDR. Новинка снащены двухдиапазонным Wi-Fi, Bluetooth, 3 разъемами HDMI, 1 композитным AV, 1 цифровым оптическим аудиовыходом, 1 разъемом USB 2.0, разъемом для наушников 3,5 мм и радиочастотной антенной.

Семейство TCL Class 4-Series работают на базе Android TV Pie со встроенным Chromecast, Play Store, Google Assistant и ведущие потоковые приложения, такие как Netflix, Disney +, HBO Max, Amazon Prime Video, YouTube и другие.

Самая маленькая 43-дюймовая модель продается по цене 199,99 долларов, 50-дюймовые, 55-дюймовые и 75-дюймовые модели продаются по цене 349,99, 399,99 и 799,99 долларов соответственно. 65-дюймовая версия оценена в 469,99 долларов.