4К-монитор EIZO ColorEdge CS2740 получил порт USB Type-C

Компания EIZO пополнила ассортимент мониторов моделью ColorEdge CS2740, которая получила 26,9-дюймовую IPS-панель. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, 99-процентным охватом цветового пространства Adobe RGB, углами обзора по горизонтали и вертикали 178 градусов, временем отклика матрицы 10 мс, симметричным портом USB Type-C с функцией подачи питания, при помощи которой можно подсоединить к монитору ноутбук, интерфейсами DisplayPort и HDMI, гибко регулируемой подставкой и пятилетней гарантией. Цена и дата начала продаж монитора будут объявлены позже.