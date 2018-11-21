4K-монитор NEC MultiSync EA271U оценен в 700 долларов

Компания NEC Display Solutions пополнила ассортимент мониторов моделью MultiSync EA271U, который ориентирован на профессиональных пользователей. Новинка характеризуется 27-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 4К (3840:2160 пикселей), яркостью 350 кд/м2, контрастностью 1000:1, времен отклика матрицы 5 мс, безрамочным дизайном, регулируемой подставкой, интерфейсами DisplayPort и HDMI (×2), портом USB Type-C, технологиями Low Blue Light и Flicker-Free, а также датчиками присутствия пользователя и освещения. NEC MultiSync EA271U появится в продаже в ближайшие недели по цене 700 долларов.