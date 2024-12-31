4K-монитор Skyworth F27B50U Pro оценили в 180 долларов

Компания Skyworth пополнила ассортимент недорогих мониторов моделью F27B50U Pro, которая получила 27-дюймовую IPS-матрицу с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется кадровой частотой 60 Гц, глубиной цвета 10 бит, контрастностью 1000:1, пиковой яркостью 400 нит, 99,7% покрытием цветового пространства sRGB и 94,8% охватом цветовой палитры DCI-P3, подставкой с функцией регулировки угла наклона, высоты и вращения, интерфейсами HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2, а также настенным креплением VESA 75:75 мм. Цена монитора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 180 долларов.