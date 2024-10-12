4K-монитор ViewSonic VX2771-4K-HDU оценен в 195 долларов

Компания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью VX2771-4K-HDU, которая основана на 27-дюймовой панели IPS с разрешением 3840:2160 точек (формат 4K). Новинка также характеризуется временем отклика 5 мс, кадровой частотой 60 Гц, 77% покрытием цветовой палитры NTSC и 99% охватом цветового пространства sRGB, статической контрастностью 1000:1, пиковой яркостью 350 нит, сертификацией DisplayHDR 400, глубиной цвета 10 бит (8-бит плюс FRC), подставкой с регулировкой угла наклона, поворота и вращения, настенным креплением VESA 100:100 мм, двумя портами HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4, 3,5-мм гнездом для наушников или колонок, а также интерфейсами USB-C с функцией зарядки 96 Вт. Монитор уже появился в продаже на китайском рынке по цене в эквивалент 195 долларов.