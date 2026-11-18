4K-проектор AWOL Vision Aetherion Plus оценили в 2400 долларов

Компания AWOL Vision выпустила на японском рынке ультракороткофокусный 4K-проектор Aetherion Plus, который стал младшей моделью в одноимённой линейке. Новинку оснастили трёхлазерной оптической системой RGB с пиковой яркостью 2400 ISO люмен, статической контрастностью 3500:1 и 110-процентным охватом цветового пространства Rec.2020, оптикой с коэффициентом 0,21:1 для вывода картинки диагональю от 80 до 200 дюймов вплотную к стене, встроенной аудиосистемой из четырёх динамиков мощностью 90 Вт с поддержкой Dolby Atmos и DTS, а также смарт-платформой Google TV с протоколами AirPlay, Chromecast и Miracast. Также отметим поддержку стандартов видео с высоким динамическим диапазоном, включая Dolby Vision, IMAX Enhanced, HDR10+ и HLG, а также автоматическое выравнивание геометрии кадра. Цена проектора на дебютном японском рынке составляет эквивалент 2385 долларов.