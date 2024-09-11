4K-проектор JVC DLA-RS2200 оценили в 9 тысяч долларов

Компания JVC пополнила ассортимент компактных проекторов моделями JVC DLA-RS2200 и DLA-RS1200, которые ориентированы на создание домашнего кинотеатра. Новинки характеризуются разрешением 4096:2160 точек (формат 4K), лазерным источником света BLU-escent с яркостью 2300 люмен и 2000 люмен соответственно, контрастностью 80000:1 и 40000:1 соответственно, сроком службы источника света 20 тысяч часов, проецированием картинки с диагональю от 60 до 200 дюймов, технологиями улучшения изображения Frame Adapt HDR и FILMMAKER MODE, поддержкой HDR10+ и HLG, интерфейсами HDMI с поддержкой 4K при 60 Гц, портом RJ45 и разъемом USB-A, а также корпусом с габаритами 450:182:479 мм. Проекторы станут доступны для покупки в ноябре по цене в 9 тысяч и 6 тысяч долларов соответственно.