4K-проектор JVC DLA-RS2200 оценили в 9 тысяч долларов

Компания JVC пополнила ассортимент компактных проекторов моделями JVC DLA-RS2200 и DLA-RS1200, которые ориентированы на создание домашнего кинотеатра. Новинки характеризуются разрешением 4096:2160 точек (формат 4K), лазерным источником света BLU-escent с яркостью 2300 люмен и 2000 люмен соответственно, контрастностью 80000:1 и 40000:1 соответственно, сроком службы источника света 20 тысяч часов, проецированием картинки с диагональю от 60 до 200 дюймов, технологиями улучшения изображения Frame Adapt HDR и FILMMAKER MODE, поддержкой HDR10+ и HLG, интерфейсами HDMI с поддержкой 4K при 60 Гц, портом RJ45 и разъемом USB-A, а также корпусом с габаритами 450:182:479 мм. Проекторы станут доступны для покупки в ноябре по цене в 9 тысяч и 6 тысяч долларов соответственно.

Телевизор TCL 115X955 оценили в 2 миллиона рублей…
Компания TCL дала старт российским продажам флагманского телевизора TCL 115X955, который оценен в 2 милли…
Бюджетный телевизор Xiaomi TV A 32 2025 вышел в Европе…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент доступных телевизоров доступной моделью Xiaomi TV A 32 2025, котора…
Телевизор TCL C765 оценен в 95 тысяч рублей …
Китайская компания TCL выпустила в России телевизоры серии TCL C765, в которую вошли модели с диагональю …
85-дюймовый телевизор Hisense Vidda AI TV X Min оценен в 770…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров серией Vidda AI TV X Mini, которая состоит из моделей …
Представлены бюджетные телевизоры Toshiba C350NP 4K…
Компания Toshiba пополнила ассортимент телевизоров серией Toshiba C350NP 4K, в которую вошли модели с диа…
8K-телевизор Konka 110A8 Ultra оценили в 42 тысячи долларов…
Компания Konka пополнила ассортимент флагманских телевизоров моделью Konka 110A8 Ultra, которая оценена н…
55-дюймовый телевизор Sony Bravia 8 K-55XR80 оценили в $2000…
Компания Sony выпустила в продажу на дебютном китайском рынке 55-дюймовый телевизор Sony Bravia 8 K-55XR8…
100-дюймовый телевизор Hisense E7NQ Pro оценили в 4000 евро…
Компания Hisense выпустила на европейский рынок телевизоры серии E7NQ Pro, в которую вошли модели с диаго…
Умный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2CУмный QLED телевизор с саундбаром и Яндекс.ТВ. Обзор и тесты BBK 50LED-8259/UTS2C
Обзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED XОбзор телевизора Hisense UXKQ Mini-LED X
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor