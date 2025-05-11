4K-проекторы XGIMI RS 20 оценили от 925 долларов

Компания XGIMI пополнила ассортимент флагманских 4K-проекторов серией RS 20, в которую вошли модели RS 20 Plus, 20 Pro Max, 20 Ultra и 20 Ultra Max. Базовая модель получила фирменный объектив X Master, максимальную яркость 2300 CVIA, 18 лазерных чипов, поддержку Dolby Vision, 4 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, сертификацию IMAX Enhanced, процессор MT9681, драйвер 8445, DMD-чип 472TP и динамики Harman Kardon с поддержкой 360° объёмного звука.

Остальные модели могут похвастаться красным круговым объективом с масштабированием и сдвигом картинки, двойным оптическим сдвигом, светопропускающими линзами Quasar, алмазной линзой, оптическим приближением 1.2–1.5:1, яркостью до 4500 CVIA и до 40 лазерных чипов, 128 ГБ встроенной памяти, также лазером Qualas 32 и 8 ГБ ОЗУ в топовой модели RS 20 Ultra Max. Проекторы оценены в эквивалент от 925 до 1850 долларов соответственно.
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