4К телевизор JVC 55N7105C

Компания JVC выпустила 55-дюймовый Smart HD 4K телевизор с технологией Quantum Luminit.

Бренд утверждает, что телевизор может предложить реалистичное качество изображения и добавляет глубину к изображению с помощью технологии Quantum Lit. Smart TV от JVC оснащен четырехъядерным процессором Amlogic с 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ памяти. Телевизор поставляется с предустановленными приложениями, такими как Hotstar, YouTube, Netflix и многими другими. Он имеет двойной интеллектуальный пользовательский интерфейс, CUI и Sensywall, а также предоставляет контент на основе интересов пользователя. Это позволяет пользователям выполнять все операции приставки с помощью пульта дистанционного управления. Телевизор также поставляется с приложением E-share, которое позволяет пользователям зеркально отображать изображения со смартфона на телевизор. Стоимость телевизора составляет 560 долларов.