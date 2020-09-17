4K-телевизор Xiaomi Redmi Smart TV A55 оценен в $260

Компания Xiaomi пополнила ассортимент недорогих 4K-телевизоров моделью Redmi Smart TV A55, которая уже доступна для предзаказа по цене в 260 долларов. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, поддержкой HDR, движком Quality Engine для улучшение качества картинки, четырехъядерной платформой MediaTek MT9632 с тактовой частотой до 1,5 ГГц и графикой ARM Mali-G52 3EE MC1, 1,5 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ флеш-памяти, аудиосистемой со стереофоническими динамиками, двумя портами USB, двумя интерфейсами HDMI и одним S/PDIF, а также предустановленной операционной Android с фирменной оболочкой. Позже телевизор будет продаваться по цене в 300 долларов.