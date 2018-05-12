50-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4S обойдется в $380

Компания Xiaomi представила еще одну версию телевизора Xiaomi Mi TV 4S, который может похвастаться диагональю в 50-дюймов. Новинка характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR, однокристальной системой с четырьмя ядрами Cortex-A53, работающими на частоте 1,5 ГГц, графическим ускорителем Mali 450, 2 ГБ оперативной и 8 ГБ энергонезависимой памяти, тремя разъемами HDMI, двумя портами USB, разъемом Ethernet, модулями Bluetooth и Wi-Fi, двумя громкоговорителями мощностью по 8 Вт и корпусом из авиационного алюминия. Цена телевизора в Китае составляет 380 долларов.