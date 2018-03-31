50-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV 4С оценен в 350 долларов

Компания Xiaomi пополнило ассортимент смарт-телевизоров моделью Mi TV 4C 50”. Новинку оснастили 50-дюймовой панелью с разрешением 3840:2160 пикселей, частотой обновления 60 Гц, временем отклика лежит 9,5 мс, а также максимальным углом обзора в 178 градусов. Телевизор получил четырёхъядерный процессор Amlogic L962, 2 ГБ оперативной памяти и флеш-накопитель на 8 ГБ, поддержку Bluetooth 4.2 LE, форматов HDR10+ HLG, аудиостандартов Dolby Audio и DTS-HD.

Также отметим пульт дистанционного управления с распознаванием голосовых команд и возможностью контролировать другую смарт-электронику Xiaomi в рамках одной сети, три разъёма HDMI, два полноценных USB, AV-вход, порт Ethernet, оптический цифровой выход S/PDIF, два динамика по 8 Вт каждый и фирменный интерфейс PatchWall на базе операционной системы Android. Телевизор появится в китайской рознице 3 апреля по цене 350 долларов.