50-дюймовый телевизор Xiaomi Mi TV P1 оценен в 40 тысяч рублей

Компания Xiaomi выпустила в российскую продажу 50-дюймовую версию телевизора Mi TV P1, который присоединился к ранее представленным моделям на 32, 43 и 55 дюймов. Рекомендованная цена новинки составляет 40 тысяч рублей.

Телевизор характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K UHD), цветовой гаммой с поддержкой 1,07 миллиарда оттенков и 94% охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой MEMC, Dolby Vision и HDR10+, поддержкой Chromecast, предустановленной ОС Android TV с надстройкой PatchWall, двумя 10-Вт динамиками, поддержкой Dolby Audio и DTS-HD, процессором MediaTek 9611, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0, интерфейсами HDMI 2.0 и HDMI 2.1 (eARC), двумя разъемами USB 2.0 и 3,5-мм гнездом для наушников.