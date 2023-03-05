500-Гц монитор Alienware AW2524H оценен в $830

Компания Dell поделилась подробностями релиза геймерского монитора Alienware AW2524H, который был представлен два месяца назад на выставке CES 2023. Итак, новинка появится в продаже 21 марта по цене в 830 долларов.

Напомним, что перед нами уникальный монитор, который может похвастаться 24,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD и частотой обновления изображения 500 Гц. Правда, стандартная частота обновления равна 480 Гц, а заветные 500 Гц возможны через разгон и только через интерфейс DisplayPort. Новинка также характеризуется яркостью в 400 кд/м2, временем отклика в 0,5 мс (типичное 1 мс), двумя портами HDMI 2.1 и одним DisplayPort 1.4, четырьмя разъемами USB 3.2, поддержкой технологий NVIDIA Reflex Latency Analyzer и G-Sync, датчиком освещённости и 99-процентным охватом цветового пространства sRGB.