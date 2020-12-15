55-дюймовый QLED-телевизор Xiaomi Mi TV Q1 будет стоить $800

В сеть утекли фотографии упаковки еще не представленного официально смарт-телевизора Xiaomi Mi TV Q1, раскрывающие его основные характеристики. Итак, новинка оснащается 55-дюймовой панелью на квантовых точках QLED с разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4К), поддержкой HDR 10+, Dolby Vision, Reality Flow, операционной системой Android TV, поддержкой голосового помощника Google Assistant, интерфейсами HDMI 2.1, адаптером беспроводной связи Wi-Fi, работающим в частотных диапазонах 2,4 и 5 ГГц, а также заявленным энергопотреблением 180 Вт. Цена телевизора составит около 800 долларов. Стоит отметить, что компания Xiaomi является лидером китайского рынка смарт-телевизоров.