55-дюймовый Redmi TV X 2022 подешевел до $320

Компания Xiaomi снизила цену на 55-дюймовую версию телевизора Redmi TV X 2022, который вышел прошлой осенью. В рамках распродажи 618 телевизор можно приобрести за 320 долларов, хотя на старте продаж он стоил 445 долларов.

Напомним, что Redmi TV X 2022 характеризуется разрешением 3840:2160 пикселей (формат 4K), кадровой частотой 120 Гц, цельнометаллическим корпусом с полноэкранной подсветкой, временем отклика в градациях серого 6,5 мс, 10-битной глубиной цвета, 94% охватом цветового пространства P3, поддержкой технологий FreeSync Premium и MEMC, четырьмя динамиками, двумя крупными звуковыми резонаторами объёмом по 0,38 л с выходной мощностью 25 Вт, поддержкой Dolby Atmos, платформой MediaTek MTK 9650, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, двумя разъемами HDMI 2.0 (eARC), одним HDMI 2.1 (4K 120 Гц), двумя интерфейсами USB и четырьмя микрофонами.