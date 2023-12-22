55-дюймовый телевизор TCL C755 оценен в 72 тысячи рублей

Компания TCL выпустила на российский рынок телевизоры серии C755, в которую вошли модели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются панелями QD-Mini LED c разрешением 4K, 500 зонами подсветки, кадровой частотой 144 Гц (VRR), отображением 1 миллиарда цветовых оттенков, яркостью 1300 нит (HDR), 96-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой технологий HDR, HDR10+, Dolby Vision, HLG и Dolby Vision IQ, сертификацией IMAX Enhanced, платформой AiPQ 3 с искусственным интеллектом, игровым режимом Game Master 2.0, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium Pro, 30-Вт акустической системой Onkyo 2.0 с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual: X, предустановленной ОС Google TV, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, а также интерфейсами HDMI 1.4, HDMI 2.1 и HDMI 2.0. Цены на телевизоры TCL C755 стартует от 72 тысяч рублей.

Представлен 120-Гц телевизор Skyworth A4D Pro…
Компания Skyworth пополнила ассортимент телевизоров линейкой A4D Pro, в которую вошли модели с диагональю…
Представлен 110-дюймовый 240-Гц телевизор Hisense TV UX…
Компания Hisense представила в Китае один из самых технологичных телевизоров на рынке, который получил на…
Представлен 120-Гц телевизор Hisense 85E3K-Pro…
Компания Hisense пополнила ассортимент крупных телевизоров моделью 85E3K-Pro, которая основана на 85-дюйм…
Xiaomi TV S Pro 85 появился в продаже …
Компания Xiaomi дала старт продажам умного телевизора TV S Pro 85, который был представлен на прошлой нед…
144-Гц телевизор Xiaomi TV S Pro 85 готов к выходу …
Компания Xiaomi опубликовала некоторые подробности о характеристиках флагманского телевизора Xiaomi TV S …
55-дюймовый телевизор TCL C755 оценен в 72 тысячи рублей…
Компания TCL выпустила на российский рынок телевизоры серии C755, в которую вошли модели с диагональю 55,…
Представлен телевизор Hisense Mural TV R8K…
Компания Hisense пополнила ассортимент телевизоров моделью Mural TV R8K, которая оценена в 1410 и 1830 до…
Телевизоры TCL C755, C855 и X955 выпустят в России …
Компания TCL объявила о грядущем релизе в России телевизоров TCL C755, C855 и X955. Линейка TCL C755 хара…
Как выбрать телевизор в 2023. Подробный гайдКак выбрать телевизор в 2023. Подробный гайд
Обзор Hisense U7HQ QLED 120 Гц – отличный телевизор для киноманов и геймеровОбзор Hisense U7HQ QLED 120 Гц – отличный телевизор для киноманов и геймеров
Мультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1HМультифункциональный домашний кинотеатр: обзор проектора Hisense Laser TV PL1H
Обзор HAIER 55 SMART TV S1. Умный телевизор за разумные деньгиОбзор HAIER 55 SMART TV S1. Умный телевизор за разумные деньги
Недорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04HНедорогой 32-дюймовый телевизор с безрамочным исполнением. Обзор TopDevice TDTV32CN04H

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor