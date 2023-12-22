55-дюймовый телевизор TCL C755 оценен в 72 тысячи рублей

Компания TCL выпустила на российский рынок телевизоры серии C755, в которую вошли модели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Новинки характеризуются панелями QD-Mini LED c разрешением 4K, 500 зонами подсветки, кадровой частотой 144 Гц (VRR), отображением 1 миллиарда цветовых оттенков, яркостью 1300 нит (HDR), 96-процентным охватом цветового пространства DCI-P3, поддержкой технологий HDR, HDR10+, Dolby Vision, HLG и Dolby Vision IQ, сертификацией IMAX Enhanced, платформой AiPQ 3 с искусственным интеллектом, игровым режимом Game Master 2.0, поддержкой технологии AMD FreeSync Premium Pro, 30-Вт акустической системой Onkyo 2.0 с поддержкой Dolby Atmos и DTS Virtual: X, предустановленной ОС Google TV, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, а также интерфейсами HDMI 1.4, HDMI 2.1 и HDMI 2.0. Цены на телевизоры TCL C755 стартует от 72 тысяч рублей.