55-дюймовый телевизор TCL P6K оценили в 40 тысяч рублей

Компания TCL выпустила на российский рынок телевизоры серии P6K, в которую вошли модели с диагональю 55, 65 и 75 дюймов. Младшая модель оценена в 40 тысяч рублей.

Телевизоры характеризуются HVA-панелями с разрешением 3840:2160 точек, кадровой частотой 60 Гц, пиковой яркостью 330 нит, контрастностью 5000:1, поддержкой HDR10 и HLG, технологиями снижения интенсивности синего света и мерцания, адаптации яркости и плавности движения, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти, чипом AiPQ с поддержкой ИИ, предустановленной операционной системой Google TV, двумя 10-Вт динамиками с поддержкой Dolby Atmos, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 5, а также интерфейсами USB 3.0 и HDMI 2.1.