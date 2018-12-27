5G Evolution готова к эксплуатации

Оператор мобильной связи AT&T сообщил журналистам, что в ближайшем будущем на всех смартфонах с операционной системой Android будет новый индикатор 5G E, если те поддерживают технологию 5G Evolution. Стоит отметить, что пока что речь о полноценном 5G не идет, это лишь более продвинутая технология на основе LTE, то есть 4G. Но, чтобы отличать уровень соединения и скорости передачи данных, мобильный оператор изменит описание и иконку на главном экране смартфона, чтобы пользователям было удобнее. Пока что наших операторов это не касается, но если в будущем появится 5G, то операторы будут полностью готовы. Осталось только дождаться развития данного протокола и тогда скорость загрузки из сети будет просто космическая. Хотя, не у всех еще 4G появилось.