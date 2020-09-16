5G-планшет Huawei MatePad 5G оценен в $470

Компания Huawei, представила планшет MatePad 5G, одной из особенностей которого является поддержка мобильных сетей пятого поколения. Новинка также характеризуется восьмиядерной платформой Kirin 820 5G с тактовой частотой до 2,36 ГГц, графикой ARM Mali-G57MP6 и нейровычислительным модулем NPU, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт microSD, 10,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000:1200 пикселей и яркостью 470 кд/м2, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, модулями Wi-Fi 802.11ax (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 5.1, аудиосистемой с четырьмя динамиками, четырьмя микрофонами, симметричным портом USB 2.0 Type-C, аккумулятором ёмкостью 7250 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 22,5 Вт и предустановленной Android 10 с оболочкой EMUI 10.1. Цена планшета составляет 470 долларов.

Комментарии и отзывы Huawei MatePad 5G
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