iQOO выпустила геймерский планшет Pad Ultra

За производительность отвечает 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, который работает в связке с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем объёмом до 1 ТБ стандарта UFS 4.1. Поскольку длительные игровые нагрузки приводят к сильному нагреву, iQOO оснастила Pad Ultra активной системой охлаждения. Она включает вентилятор диаметром 30 мм, сразу две испарительные камеры и отдельный медный блок над процессором. Кроме того, планшет получил дополнительный фирменный процессор Q4, который берёт на себя отдельные задачи, включая интерполяцию кадров и трассировку лучей. Для управления в играх предусмотрены два линейных мотора, обеспечивающих тактильную отдачу, а также гироскоп с частотой опроса 500 Гц для прицеливания движениями устройства. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 9020 мАч с кремниевым анодом.