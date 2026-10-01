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iQOO выпустила геймерский планшет Pad Ultra

Вчера компания iQOO представила Pad Ultra — новый Android-планшет с 8,8-дюймовым экраном, ориентированный прежде всего на мобильные игры и запуск игр с разных платформ. Планшет оснащён 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2304х1440 пикселей и соотношением сторон 16:10. Максимальная частота обновления составляет 165 Гц, а стандартная частота опроса сенсорного слоя — 120 Гц, при этом во время игр этот показатель может повышаться до 500 Гц. Корпус выполнен из металла, толщина составляет всего 5,74 мм. На тыльной панели установлена 13-мегапиксельная камера, вокруг которой размещена настраиваемая RGB-подсветка с шестью эффектами.

За производительность отвечает 2-нм процессор Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, который работает в связке с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем объёмом до 1 ТБ стандарта UFS 4.1. Поскольку длительные игровые нагрузки приводят к сильному нагреву, iQOO оснастила Pad Ultra активной системой охлаждения. Она включает вентилятор диаметром 30 мм, сразу две испарительные камеры и отдельный медный блок над процессором. Кроме того, планшет получил дополнительный фирменный процессор Q4, который берёт на себя отдельные задачи, включая интерполяцию кадров и трассировку лучей. Для управления в играх предусмотрены два линейных мотора, обеспечивающих тактильную отдачу, а также гироскоп с частотой опроса 500 Гц для прицеливания движениями устройства. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 9020 мАч с кремниевым анодом.
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