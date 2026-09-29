\

iQOO Pad Ultra получит активную систему охлаждения

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности об игровом планшете iQOO Pad Ultra, который будет официально представлен уже сегодня, 29 сентября. Итак, аппарат оснастят 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2304:1440 точек, кадровой частотой 165 Гц, соотношением сторон 16:10, симметричными рамками толщиной 2,65 мм со всех сторон, локальной пиковой яркостью 4500 нит и временем отклика менее 1 мс, флагманской 2-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, фирменным игровым чипом iQOO Q4, системой охлаждения Ice Dome с пятью уровнями воздушного охлаждения и вентилятором с габаритами 30:30:3,5 мм, батареей ёмкостью 9020 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой проводной зарядки, симметричными двойными динамиками, двумя линейными вибромоторами по оси X, а также металлическим корпусом толщиной 5,74 мм и массой 298 граммов.

Планшет HUAWEI MatePad Air оценили в 66 тысяч рублей …
Компания HUAWEI начала прием предзаказов на планшет MatePad Air, который оценен в 66 тысяч рублей за базо…
Планшет HUAWEI MatePad Pro (2026) появился в продаже …
Компания Huawei дала старт китайским продажам флагманского планшета MatePad Pro (2026), который был предс…
Huawei представила планшет MatePad Air Z…
Компания Huawei расширяет семейство MatePad Air новой моделью MatePad Air Z. Стоит напомнить, что оригина…
Планшет HONOR Pad 20 Pro засветился в сети …
В базе данных малазийского регулятора SIRIM обнаружилось упоминание планшета HONOR Pad 20 Pro, который ещ…
Компактный планшет iQOO Pad засветился в сети …
В базе данных китайского сертификационного ведомства SRRC обнаружилось упоминание еще не представленного …
Планшет Moto Pad 70 Groove получит АКБ на 10200 мАч…
Компания Motorola раскрыла подробности о планшете Moto Pad 70 Groove, официальный релиз которого запланир…
Представлен планшет HUAWEI MatePad Air Z …
Компания HUAWEI пополнила ассортимент планшетов моделью MatePad Air Z, которая базируется на фирменной од…
Планшет HMD T21 2nd Edition получит 8 ГБ ОЗУ…
Авторитетный информатор smashx_60 поделился подробностями о характеристиках смартфона HMD T21 2nd Edition…
Обзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлеченийОбзор Kamvas Slate 11. Планшет со стилусом для творчества и развлечений
Обзор HUAWEI MatePad Air PaperMatte: OLED без бликов и без компромиссовОбзор HUAWEI MatePad Air PaperMatte: OLED без бликов и без компромиссов
Обзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый деньОбзор HUAWEI MatePad 12X Papermatte (2025): универсальный помощник на каждый день
Обзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы и учебыОбзор TECNO MegaPad Pro. 12-дюймовый LTE-планшет для работы и учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor