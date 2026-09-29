iQOO Pad Ultra получит активную систему охлаждения

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл подробности об игровом планшете iQOO Pad Ultra, который будет официально представлен уже сегодня, 29 сентября. Итак, аппарат оснастят 8,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2304:1440 точек, кадровой частотой 165 Гц, соотношением сторон 16:10, симметричными рамками толщиной 2,65 мм со всех сторон, локальной пиковой яркостью 4500 нит и временем отклика менее 1 мс, флагманской 2-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, фирменным игровым чипом iQOO Q4, системой охлаждения Ice Dome с пятью уровнями воздушного охлаждения и вентилятором с габаритами 30:30:3,5 мм, батареей ёмкостью 9020 мАч, поддержкой 66-Вт быстрой проводной зарядки, симметричными двойными динамиками, двумя линейными вибромоторами по оси X, а также металлическим корпусом толщиной 5,74 мм и массой 298 граммов.