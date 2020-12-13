6-летний Galaxy Tab S 8.4 получает новое обновление

С момента выпуска этого продукта прошло более 6 лет, а поддержка его программного обеспечения закончилась много лет назад. WiFi-вариант Samsung Galaxy Tab S 8.4 с номером модели SM-T700 теперь получает новое обновление с версией прошивки T700XXU1CTK1 в Европе.
Об этом обновлении впервые сообщили на форуме GalaxyClub, и поскольку у них нет доступа к этому старому планшету, журнал изменений для этой новой сборки неизвестен. Кроме того, неизвестно, будет ли это обновление доступно для других регионов, а также для варианта LTE.