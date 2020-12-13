6-летний Galaxy Tab S 8.4 получает новое обновление

В 2014 году Samsung выпустила Galaxy Tab S 8.4 в качестве первой модели в серии флагманских планшетов Galaxy Tab S. Этот планшет выпускался в двух вариантах - с WiFi и LTE. Первый был оснащен Exynos 5420, а второй - Qualcomm Snapdragon 800.

С момента выпуска этого продукта прошло более 6 лет, а поддержка его программного обеспечения закончилась много лет назад. WiFi-вариант Samsung Galaxy Tab S 8.4 с номером модели SM-T700 теперь получает новое обновление с версией прошивки T700XXU1CTK1 в Европе.

Об этом обновлении впервые сообщили на форуме GalaxyClub, и поскольку у них нет доступа к этому старому планшету, журнал изменений для этой новой сборки неизвестен. Кроме того, неизвестно, будет ли это обновление доступно для других регионов, а также для варианта LTE.
Комментарии и отзывы Galaxy Tab S 8.4
Обзоры:
Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020)Лучший планшет Lenovo. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020)
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
Лучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128GbЛучший планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 128Gb
Новости:
6-летний Galaxy Tab S 8.4 получает новое обновление

В 2014 году Samsung выпустила Galaxy Tab S 8.4 в качестве первой модели в серии флагманских планшетов Gal...
iPad Pro получит новый дисплей в 2021 году

Рынок планшетов постоянно показывает положительные результаты роста продаж, в основном благодаря быстрым ...
Apple iPad Pro будет оснащаться OLED-экраном

В первой половине 2021 года ожидается запуск планшета Apple iPad Pro с мини-светодиодной подсветкой. План...
Обзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонкаОбзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонка
Обзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПКОбзор ORICO BTA-408. Адаптер Bluetooth для ПК
Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045Лучшие точилки для ножей. Xiaomi Huohou HU0045
Обзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкойОбзор SVEN RX-G750. Игровая компьютерная мышка с подсветкой
Обзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживательОбзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживатель
Bitspower представила моноблок для матер...
Bitspower представила моноблок для матерКомпания Bitspower представила моноблок для материнской платы MEG Z490 Ace. Моноблок обеспечивает жидкост...
Складной смартфон Xiaomi Mi Mix 4 показа...
Складной смартфон Xiaomi Mi Mix 4 показаПрофильное издание LetsGoDigital опубликовало рендеры на основе патента компании Xiaomi, который может вы...
Обзор Prestigio Smartvoice. Умная колонк...
Обзор Prestigio Smartvoice. Умная колонкВ России, на текущий момент, сложился интересный опыт по активному развитию сразу нескольких голосовых ас...
AMD не прекращает выпуск видеокарт серии...
AMD не прекращает выпуск видеокарт серииПару дней назад в сети появилась информация о том, что компания AMD уже прекратила производство видеокарт...
Обзор Roborock E4 (RU). Робот-пылесос с ...
Обзор Roborock E4 (RU). Робот-пылесос с Наиболее частые вопросы к нашим обзорам робот-пылесосов касаются возможности управления голосом и наличия...
Sharkoon представила игровое кресло SKIL...
Sharkoon представила игровое кресло SKILИгровое кресло Sharkoon SKILLER SGS40 представлено в четырех версиях. С обивкой из синтетической кожи и в...
Появилось первое изображение видеокарты ...
Появилось первое изображение видеокарты В сети появилось первое фото новой видеокарты MSI GeForce RTX 3080 SUPRIM X. Изображение предоставил поль...
EK Water Blocks представит водоблоки для...
EK Water Blocks представит водоблоки дляВысокопроизводительные видеокарты и процессоры компании AMD официально представлены. Компания решила доба...
Питер Паркер будет выглядеть совсем инач...
Питер Паркер будет выглядеть совсем иначПитер Паркер подвергся серьезным изменениям в PlayStation 5. ...
Apple выпустила iOS 14.2...
Apple выпустила iOS 14.2Поклонники эмодзи, использующие iPhone, должны быть счастливы увидеть выпуск iOS 14.2. Последняя прошивка...
Представлен компактный флагман Sony Xper...
Представлен компактный флагман Sony XperКомпания Sony пополнила столь скудный на сегодня ассортимент компактных флагманов моделью Xperia 5 II, ко...
Samsung Galaxy Note21 все же увидит свет...
Samsung Galaxy Note21 все же увидит светУже много недель самые разные источники сообщают о том, что Samsung закроет серию топовых Galaxy Note, со...
Обзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD дискОбзор ADATA SC680 (ASC680-480GU32G2-CBL). Внешний SSD диск
Обзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтр с простым снятием префильтраОбзор OASE BIOMASTER 600. Внешний фильтр с простым снятием префильтра
Обзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue C530. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешенииОбзор Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC (NED3090S19SB-132BA). Тесты видеокарты в 8К-разрешении
Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4KОбзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor