6-летний Galaxy Tab S 8.4 получает новое обновление

В 2014 году Samsung выпустила Galaxy Tab S 8.4 в качестве первой модели в серии флагманских планшетов Galaxy Tab S. Этот планшет выпускался в двух вариантах - с WiFi и LTE. Первый был оснащен Exynos 5420, а второй - Qualcomm Snapdragon 800.

С момента выпуска этого продукта прошло более 6 лет, а поддержка его программного обеспечения закончилась много лет назад. WiFi-вариант Samsung Galaxy Tab S 8.4 с номером модели SM-T700 теперь получает новое обновление с версией прошивки T700XXU1CTK1 в Европе.

Об этом обновлении впервые сообщили на форуме GalaxyClub, и поскольку у них нет доступа к этому старому планшету, журнал изменений для этой новой сборки неизвестен. Кроме того, неизвестно, будет ли это обновление доступно для других регионов, а также для варианта LTE.